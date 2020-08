Officiel - Bournemouth se sépare de son entraîneur

Bournemouth, (18ème) qui a raté de très peu le maintien en Premier League, a décidé de se séparer d'Eddie Howe (42 ans), qui officiait au poste d'entraîneur depuis 2012. Egalement ancien joueur des Cherries, il quitte ainsi le club d'un "commun accord" après plus de 25 ans de collaboration.

"Ayant passé au total vingt-cinq ans avec le club, comme joueur puis comme entraîneur, cette décision - prise en commun avec le club - est l'une des plus difficiles que j'ai eue à prendre, mais nous avons eu le sentiment commun que c'était le bon moment pour que le club prenne une autre direction" a fait savoir Howe dans le communiqué officiel du club.

