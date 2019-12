Officiel - Braga se sépare de son entraîneur

Actuellement neuvième du championnat portugais à la mi-saison, le Sporting Braga a vécu une première moitié d'exercice compliquée. Avec 5 victoires seulement, 3 nuls et 6 défaites, les dirigeants ont décidé de prendre une décision radicale en raison de ce bilan mitigé. Ce lundi, le club a annoncé le licenciement de l'entraîneur, Ricardo Sa Pinto. Arrivé l'été dernier en remplacement d'Abel Ferreira, l'ancien international portugais ne sera donc plus sur le banc au retour de la trêve. Le nom de son successeur sera annoncé le 27 décembre.

"A SC Braga, SAD comunica a rescisão do contrato do treinador da equipa principal de futebol, Ricardo Sá Pinto. A constituição da nova equipa técnica será anunciada antes do regresso do plantel aos trabalhos, agendado para dia 27".



