Officiel - Bruno Genesio quitte le Beijing Guoan

Fin de mission pour Bruno Genesio ! Arrivé au Beijing Guoan en 2019, l'entraîneur français de 54 ans est arrivé à la fin de son contrat avec le club chinois et ne sera pas prolongé. Alors qu'il avait initialement signé 6 mois, l'ex-Gones avait rempilé pour la saison 2020 après six mois réussis. Slaven Bilic, qui vient d'être limogé par West Bromwich, prend sa succession.

We would like to extend our sincere gratitude and appreciation for all of the hard work and dedication Mr. Bruno Génésio made for us. We wish you all the best in your future professional endeavors.