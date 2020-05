Officiel - Bruno Irlès annonce son départ de Pau

Leader de National avant l'arrêt définitif des compétitions, et probablement promu en Ligue 2 la saison prochaine (l'assemblée générale de la LFP doit encore se prononcer sur la question le 20 mai prochain), le Pau FC vient de perdre son entraîneur. Sur son compte Twitter, Bruno Irlès a effectivement annoncé son départ, à l'issue de son contrat.

"Très fier d'avoir emmené ce club du Pau FC qui se battait pour le maintien en National vers une montée historique dans le monde professionnel", le technicien de 44 ans explique que "les conditions n'étaient plus réunies au Pau FC afin de poursuivre dans cette voie". Celui qui officie également en tant que consultant pour Canal Plus précise cependant être "tourné vers la suite de (sa) carrière et la recherche d'un nouveau projet".