Officiel - Buffon et Chiellini prolongent à la Juventus

Gianluigi Buffon et Giorgio Chiellini, deux joueurs historiques, prolongent d'un an à la Juventus de Turin. La rumeur circulait déjà depuis plusieurs mois au sujet du portier de 42 ans qui va ainsi disputer une 19ème saison sous le maillot de la Juve. Cette saison, il a pris part à 11 rencontres. Concernant le défenseur de 35 ans, au club depuis 2004, il arrivait lui aussi en fin de contrat. Chiellini, qui a très peu joué, la faute à une grave blessure (rupture des ligaments croisés fin août), conserve la confiance de ses dirigeants pour la saison prochaine.

Le club a tenu à rendre hommage à ses joueurs dans un communiqué officiel. "Il y a des joueurs qui n'ont pas besoin de présentation. Des champions dont l'histoire parle d'elle-même et dont le lien avec le maillot qu'ils portent est indissoluble. Exemples sur le terrain et dans les vestiaires, dirigeants, leaders, porteurs d'ADN noir et blanc, qui est comme une seconde peau pour eux. Gianluigi Buffon. Giorgio Chiellini. Capitaines, Étendards. Bianconeri toujours. Pour toujours" peut-on lire. La Vielle Dame précise ensuite : "et pour le confirmer, en cas de besoin, il y a l'administratif, à partir d'aujourd'hui, de leur renouvellement de contrat, pour une autre année : 2021".