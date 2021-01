Officiel - Burnley - Fulham reporté !

Nouveau report de match en Premier League. Après Everton - Manchester City et Tottenham - Fulham cette semaine, c'est cette fois Burnley - Fulham prévu demain 13h qui est annulé. Ce match comptant pour la 17ème journée du championnat n'aura pas lieu à cause des trop nombreux cas de covid-19 dans l'effectif des Cottagers. De quoi alimenter le débat sur un possible arrêt temporaire de la Premier League.

Fulham's match at Burnley, due to be played at 12:00 GMT on Sunday 3 January, has been postponed following a Premier League Board meeting this morning



Full statement: https://t.co/9gOyYgEsUL #BURFUL pic.twitter.com/89005yvt2T