Officiel - Caio Henrique de retour à l'Atlético de Madrid

Les retrouvailles entre Caio Henrique et son Brésil natal auront été courtes. Dans un communiqué publié sur son site internet, le Grêmio a indiqué que le latéral gauche de 22 ans a été rappelé par l'Atlético de Madrid alors que son prêt de six mois touchait à sa fin le 30 juin prochain."Je tiens à remercier Grêmio de m'avoir donné l'opportunité de porter ce maillot, en particulier le président Romildo, notre entraîneur Renato et Klauss pour tous leurs efforts dans mon recrutement. Je tiens aussi à remercier les fans de Grêmio qui m'ont beaucoup marqué, surtout lors de mes débuts quand nous avons battu Grenal. J'espère un jour pouvoir revenir au Grêmio qui restera, pour toujours, dans mon cœur" a déclaré le joueur.

A pedido do Atlético de Madrid, o lateral Caio Henrique retornará ao clube espanhol. O Grêmio agradece ao atleta pela dedicação e serviços prestados durante o período que vestiu a camisa tricolor. https://t.co/v7VBS5Jtvf pic.twitter.com/sPqj2fgsTe — Grêmio FBPA (de 🏡) (@Gremio) May 29, 2020