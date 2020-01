Officiel - Camilo renforce l'Olympique Lyonnais

Par l'entremise d'un communiqué publié ce vendredi soir sur son site internet, l'Olympique Lyonnais a officialisé le transfert de Camilo Reijers de Oliveira (20 ans). Le milieu de terrain débarque entre Rhône et Saône en provenance de Ponte Preta (Division 2 brésilienne) pour un montant de 2 M€ auquel il faut ajouter un bonus de 20% sur un éventuel futur transfert. L'Auriverde a signé un contrat de quatre ans et demi en faveur des Gones, soit jusqu'au 30 juin 2024.

"Ce joueur a attiré mon attention. Il a le même profil que Lucas Tousart. C’est un jeune joueur. Il a des capacités physiques énormes et de la vitesse. Il faudra qu’il s’adapte. Il pourra jouer avec la réserve aussi. Il faut faire des paris et prendre des risques. J’espère que tout cela sera positif et qu’il sera une satisfaction sur le terrain", a expliqué Juninho, le directeur sportif du club rhodanien, suite à l'officialisation de cette arrivée.