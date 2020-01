Officiel - Cédric Soares débarque à Arsenal

Deuxième recrue de l'hiver pour Arsenal. Après Pablo Mari, prêté avec option d'achat par Flamengo, c'est un nouveau défenseur qui débarque dans le nord de Londres, en la personne de Cédric Soares. Le latéral droit de 28 ans, qui arrivait en fin de contrat avec Southampton, fait l'objet d'un prêt payant conclu entre les deux clubs, une sorte de transfert déguisé. Embêté par une blessure au genou, le champion d'Europe portugais (33 sélections) n'a disputé que 16 matchs avec les Saints cette saison.

