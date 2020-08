Officiel - Cédric Soares et Pablo Mari signent définitivement à Arsenal

Ce lundi après-midi, Arsenal a officialisé les transferts définitifs de Cédric Soares (28 ans) et Pablo Mari (26 ans). Les deux défenseurs sont arrivés en prêt en janvier dernier et ont convaincu les dirigeants de miser sur eux pour les prochaines saisons. Concernant Soares, il appartenait jusqu'à présent à Southampton. Mari de son côté était prêté par Flamengo (Brésil).

✍️ We have reached agreement with both Pablo Mari and Cedric Soares to join the club on permanent deals.