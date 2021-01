Officiel - Châteauroux tient son nouvel entraîneur !

Quelques semaines après le limogeage de Nicolas Usaï, La Berrichonne de Châteauroux a trouvé un nouveau coach en la personne de Benoît Cauet. À 51 ans, l'ex-entraîneur de l'US Concarneau (6ème de National) arrive accompagné de Franck Mantaux en tant qu'adjoint et de Rodolphe Roche, son entraîneur des gardiens. Ancien milieu de terrain du PSG et de l'OM, Cauet signe pour 6 mois dans le Berry et devra éviter la rélégation à Châteauroux actuelle lanterne rouge de la Ligue 2.