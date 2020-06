Officiel - Chelsea : Pedro et Willian prolongent jusqu'à la fin de saison

Bonne nouvelle pour Chelsea, les Blues pourront compter sur Willian et Pedro jusqu'à la fin de saison 2019-2020. Les deux joueurs, initialement en fin de contrat au 30 juin, ont prolongé de façon exceptionnelle jusqu'à ce que la saison soit terminée. Concernant le milieu offensif brésilien (31 ans), il a joué quasiment tous les matchs cette saison (29 en championnat, 5 buts et 5 passes décisives). L'ailier espagnol (32 ans) quant à lui a disputé 9 matchs de Premier League (1 but, 1 passe décisive).

Pour rappel, Chelsea est encore en lice en FA Cup, et se déplacera sur la pelouse du Bayern Munich, le 7 août prochain, pour le 8ème de finale retour de Ligue des Champions (défaite 3-0 à l'aller).