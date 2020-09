Officiel - Chelsea annonce la signature d'Edouard Mendy !

C'était annoncé, c'est désormais officiel, Edouard Mendy quitte le Stade Rennais et s'engage à Chelsea ! Les Blues ont déboursé plus de 25 millions d'euros pour se l'offrir !

La connexion Stade Rennais-Chelsea pour les gardiens de but fonctionne à nouveau. Seize ans après avoir vendu Petr Cech aux Blues, les Bretons ont de nouveau fait affaire avec eux, cette fois pour Edouard Mendy. Le portier sénégalais de 28 ans, arrivé l'été dernier en provenance de Reims contre 4 millions d'euros, a tapé dans l'oeil des pensionnaires de Stamford Bridge.

Frank Lampard, en quête d'un nouveau gardien pour remplacer les prestations catastrophiques de Kepa, n'a pas hésité à sortir le chéquier pour s'offrir le Breton. En effet, les Blues ont déboursé plus de 24 millions (+6 de bonus) selon RMC pour convaincre Rennes de le laisser partir. Mendy, de son côté, a paraphé un bail de 5 ans avec le club londonien et découvrira donc la Premier League. En 2017/2018, le Sénégalais évoluait encore en Ligue 2 avec le Stade de Reims.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre Chelsea. C'est un rêve pour moi de faire partie de cette équipe excitante et de travailler avec Frank Lampard et toute son équipe d'entraîneurs. J'ai hâte de rencontrer mes coéquipiers et j'ai hâte de commencer", a déclaré Mendy sur le site des Blues.