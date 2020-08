Officiel - Chelsea annonce Thiago Silva

Attendue depuis plusieurs jours, la signature de Thiago Silva (35 ans) à Chelsea est désormais effective. Le club londonien a officialisé, ce vendredi midi, l'arrivée du défenseur central international brésilien (89 sélections, 7 buts). L'ancien capitaine du Paris Saint-Germain, avec lequel il a remporté la bagatelle de vingt-cinq titres en huit années de bons et loyaux services, s'est engagé pour un an en faveur des Blues, soit jusqu'au 30 juin 2021, avec une autre année en option.

"Je suis si heureux de rejoindre Chelsea. Je suis ravi de faire partie de cette excitante équipe menée par Frank Lampard pour la saison prochaine et je suis là pour gagner des titres. À bientôt fans de Chelsea, je suis impatient de jouer à Stamford Bridge très bientôt", a lâché l'Auriverde suite à la signature de son contrat.

Done deal! 🙌 Welcome to Chelsea, @TSilva3! #OhhThiagoSilva