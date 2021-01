Officiel - Chelsea annonce Thomas Tuchel

Quatrième étape de la carrière de Thomas Tuchel. Après Mayence, le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, l'entraîneur allemand va découvrir l'Angleterre, à la tête de Chelsea.

Chelsea, actuel neuvième de Premier League, tient son nouvel entraîneur ! Comme attendu, le club londonien a choisi Thomas Tuchel (47 ans) pour prendre la succession de Frank Lampard, démis de ses fonctions hier midi. Le technicien allemand, évincé du Paris Saint-Germain il y a moins d'un mois (29 décembre), a signé un bail de 18 mois en faveur des Blues, soit jusqu'au 30 juin 2022. Le contrat dispose d'une option pour une extension, précise le club anglais dans son communiqué.

"Je tiens à remercier le Chelsea FC pour sa confiance en ma personne et en mon staff. Nous avons tous le plus grand respect pour le travail de Frank Lampard et l’héritage qu’il a créé à Chelsea. En même temps, j'ai hâte de rencontrer ma nouvelle équipe et de participer à la ligue la plus excitante du football. Je suis reconnaissant de faire maintenant partie de la famille Chelsea - c'est incroyable !", a indiqué l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain suite à sa signature.