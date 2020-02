Officiel - Chelsea met la main sur Hakim Ziyech !

Après quatre saisons pleines à l'Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech ralliera Chelsea en juillet. Les deux formations ont trouvé un accord pour le transfert de l'offensif marocain.

C'était fortement pressenti, c'est désormais officiel : Hakim Ziyech (26 ans) évoluera bien à Chelsea la saison prochaine. L'Ajax Amsterdam a confirmé le futur transfert de son ailier international marocain (32 sélections) chez les Blues, contre un chèque de 40 millions d'euros (plus 4 millions de bonus éventuels).

Auteur de 8 buts et 21 passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues cette saison, le Lion de l'Atlas, arrivé à l'Ajax en 2016 en provenance du FC Twente, terminera la saison dans la capitale batave avant de rallier Londres et les pensionnaires de Stamford Bridge le 1er juillet prochain.

