Officiel - Chelsea pose plus de 50 millions sur Ben Chilwell

Après Hakim Ziyech et Timo Werner, Chelsea officialise un troisième transfert XXL en 2020. Il s'agit de celui de Ben Chilwell, débauché à Leicester contre plus de 55 millions d'euros. Le latéral gauche de 23 ans, international anglais à 11 reprises, s'est engagé jusqu'en juin 2025 avec les Blues.

"Je suis très heureux de rejoindre Chelsea dans cette période très excitante pour le club", s'est délecté Chilwell après sa signature. "Je suis pressé de faire partir de cette équipe jeune et dynamique, d'être coaché par Frank Lampard et de batailler pour des titres en fin de saison." Le club londonien devrait prochainement enchaîner avec les signatures de Thiago Silva, Kai Havertz ou encore Malang Sarr.

Welcome to Chelsea, @BenChilwell! 💙 #BenIsBlue