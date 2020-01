Officiel - Chelsea prête Danny Drinkwater à Aston Villa

Prêté pendant six mois à Burnley par Chelsea, Danny Drinkwater est de nouveau envoyé en prêt pour la deuxième partie de saison, cette fois à Aston Villa. Le milieu anglais de 29 as, champion d'Angleterre avec Leicester en 2016, devrait renforcer l'entrejeu des Villans après une première partie de saison délicate (2 apparitions au total). Ce transfert enterre la possibilité de voir Giroud à Aston Villa puisqu'un club anglais ne peut pas se faire prêter plus d'un joueur par le même club.

Danny Drinkwater has joined Aston Villa on loan until the end of the season! 🙌#AVFC @eToro — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 7, 2020