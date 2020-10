Officiel - Chelsea prête Malang Sarr en Liga NOS

Libre depuis la fin de son contrat avec l'OGC Nice, son club formateur, Malang Sarr a signé à Chelsea pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu'au 30 juin 2025. Mais les Blues ne comptent pas sur lui dans l'immédiat et viennent de le prêter. L'ancien joueur des Aiglons rejoint donc le FC Porto et le Portugal, où le mercato ferme ses portes ce mardi soir, dans le cadre d'un prêt d'une saison sans option d'achat. Le défenseur central de 21 ans portera le numéro 32 sous les couleurs du club lusitanien.

Wishing Malang Sarr the best of luck in Portugal. 👊