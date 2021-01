Officiel - Chelsea vire Frank Lampard

C'était attendu, c'est désormais officiel, Frank Lampard n'est plus l'entraîneur de Chelsea. Les dirigeants londoniens ont annoncé, ce midi, le licenciement du technicien, la faute aux mauvais résultats de l'équipe. Malgré un énorme mercato, les Blues ne sont que 9èmes du championnat, et l'ancien milieu de terrain, légende de Stamford Bridge, en paie les frais.

Chelsea a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse et on comprend, très vite, que la décision a été difficile : "Cela a été une décision très difficile, et non une décision que le propriétaire et le conseil ont prise à la légère (...). Il ne peut jamais y avoir de bon moment pour se séparer d'une légende du club comme Frank, mais après de longues délibérations et réflexions, il a été décidé qu'un changement était nécessaire maintenant pour donner au Club le temps d'améliorer les performances et les résultats cette saison" est-il écrit. Thomas Tuchel devrait remplacer le technicien dans les prochaines heures.