Officiel - Chicharito Hernandez file en MLS

Le Los Angeles Galaxy tient le remplaçant de Zlatan Ibrahimovic ! En effet, la franchise de la cote Ouest des Etats-Unis s'est offert Chicharito, en provenance du FC Séville. L'attaquant mexicain de 31 ans a annoncé son arrivée en Californie au cours d'un grand entretien pour le LA Times, posant avec le maillot du club. "Je vais pouvoir jouer devant de nombreux fans mexicains, des fans du Galaxy, des fans américains", a-t-il déclaré. "Jonathan Dos Santos m'a dit que la ligue est très sous-estimée. Je crois vraiment que vous n'y allez pas pour prendre votre retraite".

Mexican striker Chicharito Hernández gave his first official interview as a member of the @LAGalaxy to columnist @dylanohernandez. Here's what he had to say. https://t.co/4E6p3RBlk8