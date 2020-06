Officiel - Christophe Jallet annonce sa retraite

A 36 ans et après une carrière professionnelle longue de deux décennies, qui l'aura vu passer par Niort, Lorient, Paris, Lyon, Nice et Amiens, Christophe Jallet a décidé de prendre sa retraite. Il l'annonce ce vendredi dans les colonnes de L'Equipe. "Il vaut mieux s’arrêter maintenant plutôt que de faire une année supplémentaire avec le risque de blessure", explique l'ancien défenseur latéral, dont le contrat dans la Somme arrivait à son terme. "Amiens ne me mettait pas à la porte et le club me proposait même une saison de plus que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Mais je suis arrivé au bout de la route."

Jallet avoue tout de même avoir longtemps réfléchi, la crise sanitaire l'ayant empêché de faire correctement ses adieux aux terrains. "Je n’avais vraiment pas envie de terminer sur cette crise du coronavirus, je n’ai pas vécu une saison aboutie, il y a eu cette descente où Amiens a été complètement lésé", rappelle l'international tricolore (16 sélections). "Je me suis posé davantage de questions, j’ai eu le temps pendant les quatre derniers mois."