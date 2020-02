Officiel - Cinq rencontres de Serie A reportées dont le choc Juve-Inter

Comme cela était pressenti, plusieurs rencontres de la 26ème journée de Serie A ont été reportées en raison du coronavirus, dont le choc Juventus Turin-Inter Milan. Initialement, les matchs devaient se jouer à huit clos pour prévenir contre le virus. Finalement, les décideurs italiens ont préféré reporter cinq rencontres prévues ce week-end.

Ainsi, Juve-Inter, Milan-Genoa, Parme-SPAL, Udinese-Fiorentina et Sassuolo-Brescia sont reportés au 13 mai prochain.

