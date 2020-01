Officiel - Clap de fin pour Daniele De Rossi

Daniele De Rossi (36 ans), l'ancien milieu de terrain de l'AS Rome, qui évoluait à Boca Juniors depuis le mois de juillet dernier, a annoncé sa retraite sportive lors d'une conférence de presse, ce lundi. "Je dis au revoir au football et à un club qui est entré dans mon coeur. Ma famille me manque et je pense que c'est compréhensible à 36 ans", a expliqué l'ancien international italien (117 sélections, 21 buts), qui a dévoilé les dessous de cette décision, devenue inévitable selon lui : "J'ai commencé à y penser en octobre. Je me réveillais la nuit et je n'arrivais pas à dormir. Je prends ma retraite. Je quitte mon sport, mon travail, ma passion. Cela serait arrivé de toute façon dans six mois ou un an".

Le Champion du Monde 2006 avec la Squadra Azzurra aurait "bien aimé jouer 10 ans de plus" et compte rester dans le monde du football. "C'est certain", a-t-il assuré, précisant rapidement qu'il allait étudier pour devenir entraîneur dans les prochains mois. Au total, le natif de "la ville aux sept collines" aura pris part à 459 matches de Serie A (43 buts) en 18 saisons avec les Giallorossi. Parti à Boca Juniors pour y tenter une dernière aventure, il n'aura disputé que 7 petits matches (1 but) sous la tunique du club argentin.