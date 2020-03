Officiel - Daniel Sturridge suspendu 4 mois

A la surprise générale, Trabzonspor a annoncé, il y a quelques heures, la résiliation du contrat de Daniel Sturridge (30 ans), qui courait jusqu'en juin 2021. Mais quelques heures plus tard, on a trouvé la raison de ce départ précipité. En effet, l'ancien de Liverpool a été suspendu de toute activité dans le football jusqu'au mois de juin prochain et condamné à payer 170 000 euros d'amende, en raison de paris sportifs. Sa suspension, initialement fixée à 2 semaines, a été revue à la hausse.

Daniel Sturridge has been suspended from all football and football-related activity from today until the end of 17 June 2020. Full statement: https://t.co/kwMosOgrNY. pic.twitter.com/7kMRfkQHxZ