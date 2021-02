Officiel - David Alaba confirme son départ du Bayern Munich !

C'était attendu, c'est désormais officiel : David Alaba quittera le Bayern Munich au terme de cette saison 2020-2021 et de son contrat, qui s'achève au 30 juin prochain. Le défenseur latéral gauche ou central de 28 ans a confirmé, en conférence de presse ce mardi après-midi, ce qui ne faisait plus aucun doute. "J'ai décidé de faire autre chose après cette saison, de quitter le club. Ça n'a pas été un décision facile à prendre, je suis ici depuis 13 ans et je porte ce club dans mon cœur", a lancé l'international autrichien (76 sélections, 14 buts).

Le natif de Vienne a ensuite évoqué son avenir : "Je n'ai pas encore pris de décision, je ne sais pas encore quel club je vais rejoindre", a-t-il assuré, et de préciser : "Je pense que ce n'est un secret pour personne que mon conseiller est en contact avec différents clubs". Pour rappel, l'actuel numéro 27 du Bayern Munich figure dans les petits papiers de plusieurs très grands clubs continentaux. Le Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea ou encore le Paris Saint-Germain suivraient son profil avec la plus grande attention.