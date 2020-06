Officiel - David Luiz prolonge avec Arsenal

Comme annoncé ces dernières semaines, David Luiz, en fin de contrat avec Arsenal le 30 juin prochain, vient de prolonger l'aventure avec les Gunners d'une saison supplémentaire. Le défenseur brésilien, sous le feu des critiques cette saison et surtout après sa prestation ratée face à Manchester City, conserve finalement la confiance de ses dirigeants pour la saison prochaine. A 33 ans, il a disputé 33 matchs cette saison pour un total de 2 buts et 1 passe décisive.

Le club a également levé l'option d'achat de Pablo Marí (26 ans), arrivé en janvier dernier sous forme de prêt avec option d'achat depuis Flamengo. Autre défenseur, Cédric Soares (28 ans), prêté par Southampton sous forme de prêt payant a signé un nouveau bail sur le long terme avec Arsenal. La durée de ces deux contrats n'a cependant pas été dévoilée par le club.

