Officiel - David Moyes retrouve le banc de West Ham !

Au lendemain du licenciement de Manuel Pellegrini (66 ans), West Ham a annoncé le retour de David Moyes (56 ans) aux commandes du club. Déjà passé sur le banc des Hammers de novembre 2017 à mai 2018, l'entraîneur écossais revient à la tête de l'équipe, comme l'a annoncé le club ce dimanche soir. Ce dernier a paraphé un contrat de 18 mois, soit jusqu'en juin 2021.

"David a prouvé lors de son court passage au club qu'il était capable d'obtenir des résultats et nous croyons qu'il va de nouveau permettre au club d'avancer dans la bonne direction. Nous sommes très heureux d'accueillir David de nouveau.Il connaît bien le club et il a forgé de fortes relations à l'époque, ce qui sera déterminant pour le travail à accomplir dans le but d'aller de l'avant" a déclaré David Sullivan.

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE