Officiel - David Silva jouera avec Man City jusqu'à la fin de saison

En fin de contrat avec Manchester City, David Silva quittera le club à l'issue de la saison, dix années après son arrivée. Le milieu de terrain (34 ans) était lié au club jusqu'au 30 juin 2020. L'entraîneur des Citizens, Pep Guardiola, a cependant confirmé qu'il pourra compter sur l'international espagnol (125 sélections) jusqu'à la fin de saison.

"David (Silva) restera jusqu'à la fin de la saison" a assuré le coach lors de la conférence de presse d'avant-match. Déçu que son joueur ne puisse pas profiter des adieux qu'il mérite, Guardiola "espère que le club pourra lui organiser un adieu approprié devant les gens". Pour le moment, Silva "effectuera ses derniers matchs avec City sans spectateurs". Cette saison, l'ancien joueur de Valence a disputé 28 rencontres toutes compétitions confondues pour 3 buts et 7 passes décisives. Les Skyblues (2èmes) affrontent Arsenal (9ème) ce soir à 21h15.

PEP 💬 Yeah, David will stay until the end of the season.



He will finish the last games without people. But hopefully he and the club can organise a proper farewell in front of people.