Officiel - Démission surprise de Jürgen Klinsmann au Hertha Berlin !

Arrivé au mois de novembre à la tête du Hertha Berlin, Jürgen Klinsmann a décidé de claquer la porte, ce mardi matin, du club allemand. L'entraîneur de 55 ans l'a annoncé, à la surprise générale, sur Facebook.

Jürgen Klinsmann n'est plus l'entraîneur du Hertha Berlin, annonce le club allemand dans un communiqué. À la surprise générale, le technicien de 55 ans a décidé de démissionner ce mardi matin, moins de trois mois après son arrivée sur le banc. "Nous avons été surpris d'apprendre cette nouvelle dans la matinée", admet le directeur sportif Michael Preetz. "Surtout au vu de notre coopération lors de la dernière période de transferts, qui a été intense pour le Hertha Berlin. Il n'y avait aucun signe précurseur." Le Hertha, actuel 14e de Bundesliga, avait fait très fort au mercato d'hiver en recrutant notamment Krzysztof Piatek (27 M€) et Lucas Tousart (25 M€).

Sur son compte Facebook, Klinsmann a expliqué avoir "besoin de la confiance des dirigeants, ce qui n'est pas encore fait (...) Sans cela, je ne peux pas profiter de mon potentiel en tant qu'entraîneur et je ne peux pas être à la hauteur de ma responsabilité non plus". L'ex-attaquant de la Mannschaft (47 buts en 108 sélections), qui en était également devenu le sélectionneur (de 2004 à 2006) avant de passer cinq ans à la tête de la sélection américaine (de 2011 à 2016), n'a pas donné d'indication sur son avenir. Jusque-là adjoint, Alexander Nouri prendra la relève en attendant l'arrivée d'un successeur à plus long terme.