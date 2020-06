Officiel - Deux jeunes du PSG signent professionnels !

À l'inverse d'Adil Aouchiche et de Tanguy Kouassi, qui n'ont pas signé pro au Paris Saint-Germain, le club de la capitale vient d'annoncer la signature d'un premier contrat pro pour deux joueurs : Kenny Nagera (18 ans) et Teddy Alloh (18 ans). L'attaquant et le défenseur ont signé jusqu'en juin 2023.

✍️ 2️⃣ joueurs ont signé leur premier contrat professionnel ce lundi 🔴🔵



Teddy Alloh

Kenny Nagera pic.twitter.com/duaMJdvXJJ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 29, 2020