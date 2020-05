Officiel - Deux nouveaux pros au Stade Brestois

Ce lundi après-midi, le Stade Brestois a officialisé les signatures chez les professionnels de Rafiki Saïd et Idrissa Dioh. Le premier nommé, âgé de 20 ans et pur produit de la formation brestoise, évolue au poste d'attaquant. Le second est âgé de 21 ans et joue au milieu de terrain, dans l'axe. Il devrait faire l'objet d'un prêt pour emmagasiner de l'expérience. Les deux joueurs ont signé un contrat d'un an, soit jusqu'au 30 juin 2021 (plus deux années en option), et seront présents à la reprise de l'entraînement.

