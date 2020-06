Officiel - Deux nouvelles recrues au Paris FC

Maintenu en Ligue 2 in extremis, le Paris FC se renforce pour ne pas revivre pareille saison en 2020-2021. Ce samedi, le club francilien a annoncé les signatures de deux nouvelles recrues : Thibault Campanini (21 ans) et Saïd Arab (19 ans). Cette saison, le premier a disputé 17 matchs de National avec le Gazélec Ajaccio où il évolue depuis 2016. Il s'est engagé pour les deux prochaines saisons. Quant au jeune milieu offensif, il arrive en provenance du Red Star et a signé un contrat de trois saisons.