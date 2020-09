Officiel - Diego Godin quitte l'Inter Milan

Le défenseur uruguayen Diego Godin (34 ans) vient d'annoncer via Twitter son départ de l'Inter Milan. Arrivée l'été dernier en provenance de l'Atletico Madrid, Godin a disputé 36 matchs et inscrit 2 buts avec les Nerrazurri. Annoncé à Rennes, Godin devrait finalement rester en Serie A et s'engager avec Cagliari.