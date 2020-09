Officiel - Diego Godin signe à Cagliari !

Juste après avoir annoncé son départ de l'Inter Milan, le défenseur uruguayen Diego Godin (34 ans) vient d'être officialisé par le club de Cagliairi. Godin avait disputé 36 matchs et inscrit 2 buts avec l'Inter.

Diego #Godín è rossoblù 🔴🔵



Benvenuto in famiglia 🥰

Bienvenido en familia 🤩

Welcome in the family 😎



