Officiel - Dijon confirme David Linarès

Fin du suspens du côté de Dijon ! Après s'être entretenu avec plusieurs entraîneurs, dont Bernard Blaquart, à la suite du licenciement de Stéphane Jobard, Olivier Delcourt a décidé de poursuivre l'aventure avec David Linarès, l'entraîneur intérimaire. Le nouveau technicien principal dijonnais a signé deux ans et demi avec le DFCO. "David Linarès a su, au gré des saisons, acquérir de l’expérience et franchir différents paliers au sein du club. J’avais décidé de le nommer entraîneur adjoint, aujourd’hui je lui accorde de nouveau ma confiance. Comme moi, beaucoup de joueurs et salariés du club sont convaincus qu’il s’agit du meilleur choix. Je souhaite un coach proche de ses joueurs, ambitieux, compétiteur et qui sache se faire respecter. Son moment est venu" a justifié Delcourt.

David Linarès, quant à lui, a affiché une grande motivation : "C’est une réelle preuve de confiance de la part d’un club où je travaille depuis 15 ans. Aujourd’hui, j’ai bien conscience de la difficulté du challenge, mais je le vis surtout comme une opportunité que je vais vivre avec énergie et passion. J’aimerais pouvoir m’inscrire sur l’ADN qui a toujours fait la force de ce club. J’attends de mes joueurs qu’ils affichent, au quotidien, un état d’esprit de compétiteur".