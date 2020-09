Officiel - Dijon prolonge Alfred Gomis

Recruté l'été dernier à la SPAL et devenu depuis le pilier du DFCO, le gardien sénégalais Alfred Gomis a prolongé son contrat avec Dijon, d'une saison, soit jusqu'en 2024. "C’est une bonne solution pour le club et pour moi-même", a réagi le joueur de 26 ans. "Je continue avec plaisir l’aventure au DFCO, où le projet me plaît, où l’ambiance est bonne et où je peux continuer de progresser, avec un rôle important au sein du collectif."

Titularisé à 19 reprises en Ligue 1 la saison dernière, avant de se blesser gravement à un genou mi-février, Gomis avait réalisé 6 clean sheets en 2019-2020.