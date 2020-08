Officiel - Dijon recrute Alex Dobre

La presse anglaise avait relayé la rumeur la semaine dernière, aujourd'hui c'est désormais officiel : Alex Dobre (21 ans) s'engage avec Dijon. L'ailier, qui appartenait à Bournemouth, a signé jusqu'en 2024. C'est le club qui a officialisé son arrivée via un communiqué officiel.

Visiblement très motivé, l'international roumain a laissé un message aux supporters dijonnais sur le site officiel du club : "j'espère que les supporters apprécieront mes qualités - la vitesse et la technique - et que je gagnerai leur confiance et leur amour".