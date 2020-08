Officiel - Dijon renforce sa défense avec Jonathan Panzo

Le Dijon FCO recrute un défenseur central en la personne de Jonathan Panzo. Le défenseur central anglais de 19 ans, passé par Chelsea, arrive en provenance de l'AS Monaco (3 matchs disputés depuis 2018). International Espoirs anglais (46 sélections de U16 à U21), le Britannique a paraphé un bail de 3 ans, jusqu'en juin 2023. Il tentera de lancer, enfin, sa carrière professionnelle en Ligue 1 avec les Dijonnais.

"Le DFCO m’a proposé un bon projet et le discours des dirigeants m’a convaincu de venir défendre ce club. Je suis très motivé à l’idée d’aider l’équipe à gagner un maximum de matchs. Je suis un défenseur qui aime relancer proprement et je suis capable d’être agressif défensivement. Je suis polyvalent car je peux évoluer en défense central et latéral gauche" a-t-il déclaré.