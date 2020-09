Officiel - Dijon tient son nouveau gardien !

Après le départ d'Alex Runnarson pour Arsenal, Dijon était à la recherche d'une doublure pour Alfred Gomis, lui aussi annoncé partant, et c'est le jeune Anthony Racioppi (21 ans) qui arrive au DFCO.

Formé à l’Olympique Lyonnais Racioppi était le troisième gardien de l'OL et jouait en tant que titulaire en National 2. International U21 Suisse, il s'engage pour quatre ans avec Dijon.

« Je suis heureux d’avoir signé au DFCO. J’ai eu pas mal de propositions, mais le fait que Grégory Coupet soit au DFCO a fait pencher la balance. Je sais qu’il va pouvoir m’aider à progresser et à aller le plus loin possible. Je devais franchir un cap, c’est chose faite. Mon ambition est de m’imposer à Dijon, de faire une très belle saison avec mes coéquipiers et de me qualifier pour l’Euro avec ma sélection" fait savoir Racioppi.