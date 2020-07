Officiel - Djibrail Dib signe pro à l'OL

C'est fait, Djibrail Dib signe son premier contrat professionnel à l'Olympique Lyonnais. Comme attendu, le jeune attaquant (il fête ses 18 ans aujourd'hui) s'est engagé ce vendredi avec son club formateur, jusqu'en juin 2023, malgré l'intérêt d'autres clubs à son égard, dont l'OM.

"C'est une grande fierté pour ma famille et moi", a réagi le talentueux gaucher, dans un communiqué. "Je sais que ce n’est pas une finalité. Ce n’est que le début, mais cela fait plaisir de signer mon premier contrat professionnel dans mon club formateur le jour de mon anniversaire." Victime d'une pubalgie, Dib affiche la volonté de se "soigner pour revenir le plus rapidement possible avec la réserve".