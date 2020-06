Officiel - Dortmund prolonge Roman Bürki

Ce vendredi, Dortmund a annoncé la prolongation de son portier, Roman Bürki, jusqu'en 2023. A 29 ans, le Suisse, qui est arrivé au club en 2015, a disputé 29 matchs de Bundesliga (12 clean sheets) cette saison. "Je me sens très à l'aise ici et je ressens la confiance des dirigeants, de l'entraîneur (Lucien Favre) et de mes partenaires" a réagi l'ancien gardien de Fribourg initialement sous contrat jusqu'en 2021 avec le Borussia.