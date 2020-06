Officiel - Dries Mertens prolonge au Napoli

Comme pressenti depuis quelques semaines, Dries Mertens a prolongé avec le Napoli ce mercredi. C'est le président du club, Aurelio De Laurentiis, qui l'a annoncé via son compte Twitter. L'attaquant belge de 33 ans, qui arrivait en fin de contrat et en froid avec ses dirigeants durant une bonne partie de la saison, avait suscité la convoitise de plusieurs clubs européens en vue du prochain mercato. Notamment celle du PSG, qui avait été cité parmi ses prétendants au début du mois de mai. Mertens est désormais lié au Napoli jusqu'en 2022, a confirmé le club partenopei quelques minutes plus tard.

Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries! #ADL pic.twitter.com/paiJ72irkX — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) June 17, 2020