Officiel - Du public autorisé dans les stades en France à partir de juillet !

Au cours de cette nuit, Matignon a publié un communiqué, après une réunion du conseil de défense et sécurité nationale (CSDN), concernant les nouvelles règles sanitaires liées au coronavirus. Et les conditions s'assouplissent fortement. En effet, le Premier Ministre a fait savoir que les stades et hippodromes seront ouverts au public à compter du 11 juillet prochain, avec une jauge maximale de 5 000 personnes. "Comme pour les salles de spectacle, les activités rassemblant plus de 1 500 personnes devront donner lieu à déclaration, afin que puisse être garanti le respect des précautions nécessaires" lit-on également.

Cette limite des 5000 spectateurs devrait rester en vigueur jusqu'au 1er septembre prochain même si "un nouvel examen de la situation épidémiologique nationale sera réalisé mi-juillet pour décider si un assouplissement est possible pour la deuxième partie du mois d’août". Pour rappel, la LFP et la FFF voulaient organiser les finales de coupes nationales durant le mois de juillet.