Officiel - Dunkerque confirme le transfert de Maçon chez les Verts

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, la signature du jeune (21 ans) Yvann Maçon à l'AS Saint-Etienne est désormais effective. Son ex-club, l'US Dunkerque (National), a confirmé la transaction, sans toutefois en dévoiler le montant. Après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale, le défenseur latéral droit a paraphé un contrat de trois ans et demi en faveur des Verts, soit jusqu'au 30 juin 2023.

"Je tiens d’abord à remercier mes coéquipiers et le staff sans qui je n’aurais pas pu en arriver là. Qu’ils continuent de faire ce qu’ils font de bien pour accéder à la Ligue 2 ! Ce serait totalement mérité ! Je continuerai en tout cas de les suivre de près. Je garder en souvenir mon premier match en National avec Dunkerque face au Red Star, c’est un match qui m’a forgé ! Merci également aux supporters pour la ferveur et les encouragements lors de mes quatre années passées ici. C’est quelque chose qui restera gravé à jamais. Cette arrivée en Ligue 1, à Saint-Etienne, c’est énormément d’émotions pour moi. C’est comme un rêve qui se réalise. C’est arrivé très vite et le plus dur reste à faire désormais", a confié le nouveau joueur des Verts.