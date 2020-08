Officiel - Emmanuel Mamana rejoint le FC Sotchi

Parti de l'Olympique Lyonnais à l'été 2017, direction le Zénith St-Pétersbourg, Emanuel Mammana a bouclé une saison quasi-blanche en 2019-2020 (4 apparitions toutes compétitions confondues), la faute à une grave blessure au genou à l'automne. Et alors que l'exercice 2020-2021 reprend ce vendredi soir au pays des stars, le défenseur argentin (24 ans) n'entre plus dans les plans des champions de Russie. C'est pour cette saison qu'il vient d'être prêté à un autre club russe, le FC Sotchi. Il lui reste deux ans de contrat au Zénith.

Emanuel Mammana will spend the season on loan at Sochi



