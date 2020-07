Officiel - Everton renvoie Djibril Sidibé à Monaco

Everton publie ce lundi un post Twitter qui laisse peu de place aux doutes sur l'avenir de Djibril Sidibé. "Bonne chance pour ta future carrière, Djibril. Merci pour les efforts fournis durant ta saison en prêt", écrivent les Toffees.

Prêté avec option d'achat (14 M€) par l'AS Monaco l'été dernier et auteur de 4 passes décisives en 25 matchs de Premier League (18 titularisations), l'international tricolore (27 ans) va donc retourner sur le Rocher. Reste à savoir si le nouvel entraîneur des Rouge-et-Blanc, Niko Kovac, l'intègrera à ses plans.

🇫🇷 l Best of luck in your future career, Djibril!



Thank you for your efforts while on loan this season. 👏#EFC 🔵 pic.twitter.com/hAMFvMm7jn