Officiel - Facundo Pellistri s'engage avec Man United

Manchester United s'offre Facundo Pellistri. L'ailier de 18 ans quitte Peñarol, son club formateur, contre 10 millions d'euros pour rejoindre les Red Devils. En Angleterre, l'Uruguayen, annoncé dans le viseur de l'OL pendant de longues semaines, signe 5 saisons +1 en option.

🇺🇾 Another Uruguayan arrives at Old Trafford...



✍️ Welcome to #MUFC, Facundo Pellistri!