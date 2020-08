Officiel - Faitout Maouassa prolonge au Stade Rennais

C'était attendu, c'est désormais officiel : Faitout Maouassa (22 ans) a prolongé son contrat sous le maillot du Stade Rennais FC. Initialement lié aux Rouge-et-Noir jusqu'en 2021, le défenseur latéral gauche (3 buts et 1 passe décisive en 23 matches de Ligue 1 la saison dernière) a étendu son engagement d'une saison supplémentaire aux abords du Roazhon Park, soit jusqu'au 30 juin 2022.

"Je suis très heureux de prolonger avec le Stade Rennais F.C. On a un bon groupe. On a construit quelque chose de bien et on a fait une très belle saison malgré le fait qu’elle se soit arrêtée prématurément. Aussi bien pour moi que pour le club, on a une progression à entretenir. Je suis content de la saison écoulée. Je peux dire merci à mes coéquipiers car c’est aussi grâce à eux que je prolonge aujourd’hui. Ils m’ont mis dans les meilleures conditions et m’ont aidé à jouer mon meilleur football", a confié le numéro 17 du SRFC suite à la signature de son nouveau contrat.