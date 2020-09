Officiel - Fernando Marçal quitte l'OL pour la P.League !

L'Olympique Lyonnais débute son dégraissage ! Le club rhodanien a annoncé, ce dimanche, le départ de Fernando Marçal (31 ans) pour Wolverhampton (P.League). L'OL gratte 2 millions d'euros dans cette vente, alors que le gaucher était en fin de contrat en 2021.

"A 31 ans et à un an de la fin de son contrat à l’OL, Fernando Marçal a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière en rejoignant le club de Premier League anglaise. L’Olympique Lyonnais le remercie pour son investissement lors de ses trois saisons passées au club et lui souhaite beaucoup de réussite à Wolverhampton" est-il écrit. Marçal, qui a disputé 75 matchs à l'OL depuis son arrivée en 2017, a délivré 5 passes décisives (0 but). Il a signé un bail de deux ans chez les Wolves.